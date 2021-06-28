Прекрасного вам вечера: самые уморительные анекдоты

Воспитательница:
- Вовочка! Я тебя в угол поставлю!
Вовочка:
- А я и там вонять буду!
- Меня всегда впечатляла история Прометея. Каждый день к тебе прилетает орел, клюет твою печень. За ночь она отрастает и наутро все начинается по новой!
- Ты просто не был женат...
Подруга - подруге:
- Ну что, худеем?
- Худеем. Я уже накупила кефира.
- О, классно - давай напечем из него оладьи!
Жена мужу, валяющемуся с утра на диване:
- Не повесишь полку, ночью даже не надейся ни на что!
Муж, удивленно, поворачивается к ней:
- Ты че, это... сразу с козырей пошла?
- Дяденька, а ты кто?
- Я?! Я - моряк!
- А где ты работаешь?
- На корабле.
- А, понятно... Ну, так расскажи о своей кораблятской жизни.