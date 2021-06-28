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Понедельник, 28.06.2021
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Прекрасного вам вечера: самые уморительные анекдоты

Прекрасного вам вечера: самые уморительные анекдоты
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф

Воспитательница:

- Вовочка! Я тебя в угол поставлю!

Вовочка:

- А я и там вонять буду!

- Меня всегда впечатляла история Прометея. Каждый день к тебе прилетает орел, клюет твою печень. За ночь она отрастает и наутро все начинается по новой!

- Ты просто не был женат...

Подруга - подруге:

- Ну что, худеем?

- Худеем. Я уже накупила кефира.

- О, классно - давай напечем из него оладьи!

Жена мужу, валяющемуся с утра на диване:

- Не повесишь полку, ночью даже не надейся ни на что!

Муж, удивленно, поворачивается к ней:

- Ты че, это... сразу с козырей пошла?

День точно не пройдет даром: уморительные анекдоты для хорошего настроения

- Дяденька, а ты кто?

- Я?! Я - моряк!

- А где ты работаешь?

- На корабле.

- А, понятно... Ну, так расскажи о своей кораблятской жизни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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