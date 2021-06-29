Озари мир своей улыбкой: порция веселых шуток на утро

- Папа, купи мне новый смартфон?

- Я купил его тебе только в прошлом году.

- Мама, купи мне нового папу.

- Дорогой, это ты научил нашего попугая неприличным словам?

- Что ты, я наоборот говорил ему, какие слова не следует произносить.

Вовочка спрашивает папу:

- Папа, а кто такой пьяница?

- Видишь, сынок, там четыре дерева? Кому кажется, что их восемь, тот и пьяница.

- Папа, а там только два дерева...

- В Японии существует поверье, что ваше лицо - это лицо человека, которого вы любили в прошлой жизни.

- Судя по моей хлеборезке, я был влюблен в пещерного тролля.

Парень говорит отцу своей девушки:

- Конечно, я понимаю, что это только формальность, но не будете ли вы возражать, если я попрошу руки вашей дочери?

- Кто cказал, что это формальность! - кипя от злости, спрашивает тот.

- Гинеколог!