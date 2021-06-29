Разбавьте свой день яркими красками: юморные анекдоты

Подруга поздравляет блондинку с днём рождения:

— Детей тебе желаю послушных, мужа любящего, родителей здоровых…

— Спасибо! А этих куда девать?

Конечно, приятно слышать “я тебя люблю”. Но звук “тррр” когда банкомат даёт тебе деньги – вообще огонь!

— Бьёт, значит, любит. — Бьёт, потому что электрик ты херовый, Петрович…

– Последний раз спрашиваю: ты брала мои деньги? – Последний раз отвечаю: и не брала, и не отдам!

– Бабам нужны только деньги, вам плевать на наш внутренний мир! – Мужчина, ещё раз спрашиваю: проезд оплачивать будете?