Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на вечер

Выходишь на балкон покурить, а ощущение, что погода сейчас покурит тебя.

– Мама, почему ты не пускаешь меня на дискотеку?

– Дискотека до добра не доведет: там я познакомилась с твоим папой.

— Мам, я определился, кем я хочу быть, когда вырасту.

— Ага!

— Вот, знаешь, есть такая профессия — подниматель и переворачиватель пингвинов? Когда пингвины падают и не могут встать на лапки, к ним подходит специальный человек и поднимает их?

— Ага…

— Так вот. Я хочу быть пингвином.

Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как сосед с ним футбол обсуждает.

Лотос потому так почитается многими народами, что его цветки, раскрывающиеся на поверхности воды, символизируют собой готовые пельмени, всплывающие из бульона.