Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на вечер

Выходишь на балкон покурить, а ощущение, что погода сейчас покурит тебя.
– Мама, почему ты не пускаешь меня на дискотеку?
– Дискотека до добра не доведет: там я познакомилась с твоим папой.
— Мам, я определился, кем я хочу быть, когда вырасту.
— Ага!
— Вот, знаешь, есть такая профессия — подниматель и переворачиватель пингвинов? Когда пингвины падают и не могут встать на лапки, к ним подходит специальный человек и поднимает их?
— Ага…
— Так вот. Я хочу быть пингвином.
Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как сосед с ним футбол обсуждает.
Лотос потому так почитается многими народами, что его цветки, раскрывающиеся на поверхности воды, символизируют собой готовые пельмени, всплывающие из бульона.