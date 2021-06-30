Шутки, которые сделают ваше утро веселее: забавные анекдоты

- Я не хочу сказать, что ты неприятен в общении, но если бы я оказался на необитаемом острове с тобой и банкой тушёнки, то съел бы тебя и разговаривал с тушёнкой.

На ночь глядя решил помыть умное мусорное ведро.

Теперь у меня глупое мусорное ведро, но чистое.

Люди, состоящие в браке, живут гораздо дольше холостяков. Но холостяки живут куда более интереснее состоящих в браке.

Бывших любовников не бывает. Бывшими бывают только мужья. А с любовниками - как с алкоголизмом: то запой, то воздержание.

- Я увлёкся йогой. Каждый вечер ложусь на бок и медитирую так часа два-три, глядя в одну точку.

- Куда именно?

- На экран телевизора.