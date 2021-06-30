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Среда, 30.06.2021
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Только позитив и отличное настроение: подборка веселых анекдотов

Только позитив и отличное настроение: подборка веселых анекдотов
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф

Маленький мальчик привык постоянно видеть маму в джинсах. И вдруг она надела платье. Ребенок в шоке: — Мама! Так ты девочка, что ли?

Недавно начала учиться в автошколе. Одно занятие по теории пришлось пропустить, были важные дела. Дабы ничего важного не упустить, попросила маму сходить туда вместо себя, записать на диктофон. Вечером она поделилась впечатлениями. Говорит, когда занятия закончились, все начали расходиться. Мама села в машину и поехала домой. Таких офигевших лиц она ещё не видела.

Представьте себе, что все люди работают теми, кем хотели стать в детстве. Миллионы космонавтов, кучи пожарников, огромное количество балерин, множество спортсменов и спортсменок, везде ходят актрисы и открываются зоопарки. И, наверное, ни одного дворника. Нигде и ни одного...

Местные жители дали прозвище "Хакер" сельскому мужчине после того, как он обнулил кредитную историю всей деревни, украв "долговую тетрадку" из местного магазина.

Шутки, которые сделают ваше утро веселее: забавные анекдоты

Когда я снял квартиру, я, конечно, догадывался, что еще какое-то время мне по почте будут приходить письма для бывших жильцов, но я не предполагал, что мне будут привозить на такси самих этих бывших жильцов, пьяных в хлам.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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