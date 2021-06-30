Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты

Она: - Я хочу прыгнуть с парашютом.
Я: - Очень смелое решение для человека, который подвернул ногу просто перешагивая через кота.
Чтобы жалость засчиталась, листовку взятую у промоутера надо пронести в руке минимум 10 минут.
Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со своего мобильника. Внимательно прослушал мелодии, которые мы установили на его вызов. Премии не будет.
Не стоит говорить, что только белые расисты. Расизм существует у всех рас. Белые просто лучшие в этом, как и во всем другом.
Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.