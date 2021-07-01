Проснулся и тут же улыбнулся: уморительные утренние анекдоты

— Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: на море или в лесу? — Ой, ну конечно на море, Гриша! ! А ты что, путевки берешь? — Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...

— Дорогой, знаешь, сколько бы мы могли всего купить, если бы ты бросил пить? — Знаю... Мне ничего, а тебе шубу...

Как показали исследования, те кто занимается утренней гимнастикой умирают гораздо реже, потому что их гораздо меньше.

— Я, пожалуй, возьму что-нибудь легкое, чтоб не портить фигуру.

— Петрович! Не выеживайся! Бери шпалу и потащили!

Двое выходят из подъезда, а там новая иномарка с розовым бантом:

Она: — Ха, да какая-то овца одним местом заработала!

Он: — Милая, это тебе...