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Четверг, 01.07.2021
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Проснулся и тут же улыбнулся: уморительные утренние анекдоты

Проснулся и тут же улыбнулся: уморительные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

— Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: на море или в лесу? — Ой, ну конечно на море, Гриша! ! А ты что, путевки берешь? — Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...

— Дорогой, знаешь, сколько бы мы могли всего купить, если бы ты бросил пить? — Знаю... Мне ничего, а тебе шубу...

Как показали исследования, те кто занимается утренней гимнастикой умирают гораздо реже, потому что их гораздо меньше.

— Я, пожалуй, возьму что-нибудь легкое, чтоб не портить фигуру.

— Петрович! Не выеживайся! Бери шпалу и потащили!

Отличное настроение заказывали? Самые смешные вечерние анекдоты

Двое выходят из подъезда, а там новая иномарка с розовым бантом:

Она: — Ха, да какая-то овца одним местом заработала!

Он: — Милая, это тебе...

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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