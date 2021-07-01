Конец плохому настроению: анекдоты, которые зарядят вас позитивом

Каждый групповой чат рождает второй групповой чат, где срут первый чат, и если у вас нет второго чата, у меня плохие новости.

За эти годы я так и не заметил, когда жена поменяла свой голос с серебряного колокольчика на визг циркулярки…

– Миша, а как мне найти себе жену? – Найди деньги, Лёва, а жена сама тебя найдет.

Паук самостоятельно производит материал для своего жилища. Это как если бы мы срали кирпичами.

— Винни, а Винни! А вот говорят “собачий холод”… А “свиной холод” бывает?

— Да, Пятачок. Только он называется “холодец”.