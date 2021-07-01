Угорала даже Несмеяна: вечерние анекдоты, которые вас рассмешат

- Извините, но я не могу Вас впустить в банк без маски!

- А как же этот? Он вообще без маски и без трусов!?

- Это другое. Клиент рассчитался по ипотеке, и он выходит.

— А что такое откат? — Откат — это денежный эквивалент благодарности за то, что в тендере выбрали именно нашу фирму. — А что такое тендер? — Тендер — это чемпионат отрасли по откатам.

Приходит муж с работы и кричит: — Где мой сладкий зайчик? . . — Я тут... — отвечаю я. А он под нос себе ворчит: — Ты — злобный кролик, я вообще-то дочку зову.

Работаю в ремонте мобилок. Принимаю телефон, попросил мужчину нарисовать графический ключ, чтобы проверить аппарат после ремонта. Взял он ручку, бумажку, принялся рисовать. А из-за его спины выглядывает его благоверная, пристально смотрит на бумажку. Такой взгляд я видел только в фильмах у шпионов, запоминающих сверхсекретные документы.

Встречаются два друга. — Какие планы на завтра? — Идем с сынишкой змея в небо запускать. — У меня та же фигня — завтра тещу в аэропорт везу.