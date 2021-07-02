Лекарство от скуки заказывали? Подборка смешных анекдотов для настроения

Совет моему будущему ребенку: если потеряешься в супермаркете – ищи пивной отдел, батя найдет тебя там.

Две девушки:

— Я, наконец-то, научилась “включать дурочку”.

— Молодец! А выключать научилась?

Рассказал дочке сказку про Колобка и подытоживаю: — Вот видишь, не послушал Колобок бабушку с дедушкой и съела его лиса! . . — А если бы послушал, говорит дочь, — они бы его в самом начале сказки и сожрали! А так — хоть погулял…

Занялся как-то дрессировкой котенка. Ну как дрессировкой? Просто решил отучить пищать не по делу. Начинает пищать, я ему "ЦЫЦ", он затыкается. Я его тут же хвалю и в награду, что замолчал, кусочек сосиски. Через какое-то время опять пищит, затыкаю, даю лакомство. А недавно повадился пищать очень часто, пискнет, получит кусочек, через минуту опять "пиии", и так много раз. Жена смотрела, смотрела и выдала: — Что-то непонятно кто кого дрессирует. Больше дрессировкой не занимаюсь...

— Девушка, скажите, какое Ваше самое любимое печатное издание? — Деньги!