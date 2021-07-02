Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на вечер

Дурак, который охотно признается в том, что он — дурак, наверняка, совсем не тот, за которого себя выдает.

— Ищу любую работу! — Вот метла, начинай мести. — Извините, но я все-таки Могилянку закончил… — А-а-а! Давай покажу как.

Директор пристально разглядывает новую секретаршу. — Четверо детей, — говорит ему на ухо начальник отдела кадров. — Не может быть. У такой молоденькой и уже четверо детей? — Не у нее, а у вас.

6-летнему мальчику назначили свечи в попу. Он долго сопротивлялся, потом всё же сдался… Дело сделано, а он лежит и говорит: — НУ! Когда уже зажигать-то будете?!

Если ты одинок, то не думай, что о тебе все забыли. Тебя помнят обманутые тобой женщины, преданные тобою друзья, забытые тобой родственники, банк и военкомат.