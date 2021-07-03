Ищите в жизни позитив: свежие анекдоты на утро

Глухая деревенька. К старику подходит парень с папкой бумаг.
- Что, пенсию принесли?
- Нет, я счетчик.
- Как?
- Счетчик переписи населения, дедушка. Мы пытаемся выяснить, сколько же людей проживает в стране.
- Ну, со мной только время терять - я и понятия не имею...
- Кто этот мужчина, с которым ты только что вежливо поздоровался?
- Не знаю. Сейчас загляну в его бумажник, может быть там есть визитка?
- Переходя через улицу, смотрите не на светофор, а на автомобили. До сих пор не было ни одного случая попадания пешехода под светофор!
Оля каждую ночь ложилась на краю, чтобы пришел волчок и откусил эти ненавистные бока!
- Скажите, а разве можно заниматься сексом с близкими родственниками?
- Конечно нет, нельзя.
- Вот и я говорю жене - нельзя, а она - можно, можно!