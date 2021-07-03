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Суббота, 03.07.2021
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Ищите в жизни позитив: свежие анекдоты на утро

Ищите в жизни позитив: свежие анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Глухая деревенька. К старику подходит парень с папкой бумаг.

- Что, пенсию принесли?

- Нет, я счетчик.

- Как?

- Счетчик переписи населения, дедушка. Мы пытаемся выяснить, сколько же людей проживает в стране.

- Ну, со мной только время терять - я и понятия не имею...

- Кто этот мужчина, с которым ты только что вежливо поздоровался?

- Не знаю. Сейчас загляну в его бумажник, может быть там есть визитка?

- Переходя через улицу, смотрите не на светофор, а на автомобили. До сих пор не было ни одного случая попадания пешехода под светофор!

Оля каждую ночь ложилась на краю, чтобы пришел волчок и откусил эти ненавистные бока!

Поделись улыбкою своей: забавная подборка анекдотов на вечер

- Скажите, а разве можно заниматься сексом с близкими родственниками?

- Конечно нет, нельзя.

- Вот и я говорю жене - нельзя, а она - можно, можно!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 72

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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