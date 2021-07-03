Ищите в жизни позитив: свежие анекдоты на утро

Глухая деревенька. К старику подходит парень с папкой бумаг.

- Что, пенсию принесли?

- Нет, я счетчик.

- Как?

- Счетчик переписи населения, дедушка. Мы пытаемся выяснить, сколько же людей проживает в стране.

- Ну, со мной только время терять - я и понятия не имею...

- Кто этот мужчина, с которым ты только что вежливо поздоровался?

- Не знаю. Сейчас загляну в его бумажник, может быть там есть визитка?

- Переходя через улицу, смотрите не на светофор, а на автомобили. До сих пор не было ни одного случая попадания пешехода под светофор!

Оля каждую ночь ложилась на краю, чтобы пришел волчок и откусил эти ненавистные бока!

- Скажите, а разве можно заниматься сексом с близкими родственниками?

- Конечно нет, нельзя.

- Вот и я говорю жене - нельзя, а она - можно, можно!