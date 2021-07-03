Улыбка до ушей: шутки на день, которые зарядят вас позитивом

- Когда же ты исправишь двойку по математике?
- Не знаю, мама! Учительница все время носит журнал с собой!
- Что-то в последнее время ты очень нервничаешь, что случилось?
- У меня дурные предчувствия.
- В чем дело?
- Моя бывшая жена развелась в третий раз и опять вышла замуж за своего первого мужа. А я был вторым...
- Сынок, вот тебе загадочка - жили двое, один пил, другой - нет. Кто умер скорее?
- Ну, ясно! Тот, что пил!
- А вот и нет! Он переехал того, что не пил, на машине!
- Есть ли у бомжа преимущества перед другими людьми?
- Конечно есть!
- Какие?
- Если у бомжа найдут наркотики, то он получит бесплатное жилье и питание!
Специалист по научной организации труда знакомил начальника штаба с персональным компьютером:
- Это устройство, сэр, уменьшит наполовину объем выполняемой вами работы.
- Отлично! Установите в моем кабинете два таких компьютера.