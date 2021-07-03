Улыбка до ушей: шутки на день, которые зарядят вас позитивом

- Когда же ты исправишь двойку по математике?

- Не знаю, мама! Учительница все время носит журнал с собой!

- Что-то в последнее время ты очень нервничаешь, что случилось?

- У меня дурные предчувствия.

- В чем дело?

- Моя бывшая жена развелась в третий раз и опять вышла замуж за своего первого мужа. А я был вторым...

- Сынок, вот тебе загадочка - жили двое, один пил, другой - нет. Кто умер скорее?

- Ну, ясно! Тот, что пил!

- А вот и нет! Он переехал того, что не пил, на машине!

- Есть ли у бомжа преимущества перед другими людьми?

- Конечно есть!

- Какие?

- Если у бомжа найдут наркотики, то он получит бесплатное жилье и питание!

Специалист по научной организации труда знакомил начальника штаба с персональным компьютером:

- Это устройство, сэр, уменьшит наполовину объем выполняемой вами работы.

- Отлично! Установите в моем кабинете два таких компьютера.