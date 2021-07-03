Скачать
Суббота, 03.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Из-за коронакризиса мы сократили 30% сотрудников, - президент МАУ Евгений Дыхне
Травмированный Беседин в Инстаграме поддержал сборную Украины перед игрой с англичанами
Травмированный Беседин в Инстаграме поддержал сборную Украины перед игрой с англичанами
Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Украина для Лукашенко "исчадие ада", и он откатывает Беларусь во времена СССР
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных

Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты для вашей улыбки

Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты для вашей улыбки
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

- Полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.

- Опишите ее, как была одета?

- Ну, женщина в платье. С ней была собака.

- Какая собака?

- Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке - белое пятнышко, ошейник - черный, глаза - карие.

Мужик спрашивает у мужика:

- Что бы ты хотел - пять тысяч баксов или пять дочерей?

- Пять дочерей.

- Почему?

- Потому, что сейчас их у меня восемь...

Жена возмущается, что привел из сада ребенка в чужой куртке. Я не пойму, чего шуметь? Ребенок-то правильный.

Жена будит мужа. Он:

- Люба!

- Какая еще Люба, кобель проклятый, я Настя!

- Люба ты мне Настя, люба!

Улыбка до ушей: шутки на день, которые зарядят вас позитивом

Реалии нашего времени: уборщица с дезинфицирующим средством способна спасти больше человеческих жизней, чем многие врачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 304

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Винницей мужчина умер через четыре часа после прививки от COVID-19: подробности
02 В Черном море Россия "спасает" дрейфующее судно из Украины
03 В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за Беларуси: что произошло
04 Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников
05 "Исцеление" итальянского футболиста на Евро-2020 позабавило сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Молния ни при чем: всплыли неожиданные детали смерти подростка под Львовом
Молния ни при чем: всплыли неожиданные детали смерти подростка под Львовом
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ
Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
Звал майора СБУ и хотел перегрызть вены: в Харькове неадекват заблокировал поезда на вокзале (фото, видео)
В Украине аферисты устроили &quot;липовую&quot; акцию с участием &quot;АТБ&quot;
В Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь