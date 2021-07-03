Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты для вашей улыбки

- Полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.
- Опишите ее, как была одета?
- Ну, женщина в платье. С ней была собака.
- Какая собака?
- Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке - белое пятнышко, ошейник - черный, глаза - карие.
Мужик спрашивает у мужика:
- Что бы ты хотел - пять тысяч баксов или пять дочерей?
- Пять дочерей.
- Почему?
- Потому, что сейчас их у меня восемь...
Жена возмущается, что привел из сада ребенка в чужой куртке. Я не пойму, чего шуметь? Ребенок-то правильный.
Жена будит мужа. Он:
- Люба!
- Какая еще Люба, кобель проклятый, я Настя!
- Люба ты мне Настя, люба!
Реалии нашего времени: уборщица с дезинфицирующим средством способна спасти больше человеческих жизней, чем многие врачи.