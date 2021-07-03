Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты для вашей улыбки

- Полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.

- Опишите ее, как была одета?

- Ну, женщина в платье. С ней была собака.

- Какая собака?

- Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке - белое пятнышко, ошейник - черный, глаза - карие.

Мужик спрашивает у мужика:

- Что бы ты хотел - пять тысяч баксов или пять дочерей?

- Пять дочерей.

- Почему?

- Потому, что сейчас их у меня восемь...

Жена возмущается, что привел из сада ребенка в чужой куртке. Я не пойму, чего шуметь? Ребенок-то правильный.

Жена будит мужа. Он:

- Люба!

- Какая еще Люба, кобель проклятый, я Настя!

- Люба ты мне Настя, люба!

Реалии нашего времени: уборщица с дезинфицирующим средством способна спасти больше человеческих жизней, чем многие врачи.