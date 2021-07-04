Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие утренние анекдоты

Парень спрашивает у девушки:
- Забыл это слово, кем я буду для твоих родителей, если женюсь на тебе?
- Да, блин, спасителем!
- Народ! Кто знает, как называется болезнь, когда по телефону весь день разговаривают?
- Техподдержка.
- А давайте завтра на экзамен придем с цветами?
- А давайте с тортиком, чай вместе с преподавателем попьем?
- А может лучше с мозгами придем, вот он удивится?!
Турист спрашивает у местного жителя:
- Вы мне не подскажите, как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит:
- Хотите, я собаку отвяжу?
Вот почему девушки называют себя кошечками или тигрицами? Оленихи, самки утконоса и бобрихи тоже бывают одиноки и игривы.