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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие утренние анекдоты

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06:00 Сегодня Телеграф

Парень спрашивает у девушки:

- Забыл это слово, кем я буду для твоих родителей, если женюсь на тебе?

- Да, блин, спасителем!

- Народ! Кто знает, как называется болезнь, когда по телефону весь день разговаривают?

- Техподдержка.

- А давайте завтра на экзамен придем с цветами?

- А давайте с тортиком, чай вместе с преподавателем попьем?

- А может лучше с мозгами придем, вот он удивится?!

Турист спрашивает у местного жителя:

- Вы мне не подскажите, как попасть на эту гору?

Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит:

- Хотите, я собаку отвяжу?

Лучик позитива в ваш дом: вечерние анекдоты для вашей улыбки

Вот почему девушки называют себя кошечками или тигрицами? Оленихи, самки утконоса и бобрихи тоже бывают одиноки и игривы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 103

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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