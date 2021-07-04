Смех не сдержать: самые смешные анекдоты на день

Жена спрашивает мужа:

- А вот ты после смерти в какого зверя хотел бы перевоплотиться?

- Ну, скажем, в собаку.

- Хочешь остаться самим собой?

Заходит один охотник к другому и видит, на стене рога прибиты:

- Хорошие у тебя рога, но у меня дома покрупнее будут!

- Ха, так у тебя и жена-то моей постарше...

- Доктор, я что же должен постоянно отказываться от сигарет и алкоголя?

- Конечно! Я вам об этом сказал еще четыре недели назад!

- Я помню, просто я подумал, может быть в науке за этот период был совершен прогресс!

Капитан, желая подбодрить своих солдат на полосе препятствий, обратился к ним с такими словами:

- Представьте себе, что в конце полосы вас ждет прекрасная блондинка.

- Пусть лучше будет рыжая уродина. Тогда она сама бросится к нам навстречу и нам не придется бежать до конца полосы!

- Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?

- Нет, доктор!

- Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, что и нет!