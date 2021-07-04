Шквал позитива и добра: новые юморные анекдоты на вечер

Семейная ссора. Жена в слезах кричит мужу:

- Не хочу с тобой больше жить!

- Ну так проваливай к своей матери! - отвечает муж.

- Но она же умерла!

- Вот именно...

- Память у тебя хорошая?

- Хорошая! Наизусть Толстого "Война и мир" знаю!

- А ну, расскажи!

- Война и, это самое, мир!

- Почему у вас посуда разбита?

- Ругались...

- А почему диван разломан?

- Так это... мирились...

Судья обращается к залу присутствующих:

- Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью", тот отправится на улицу.

Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!".

Судья:

- Обвиняемый, к вам это не относится.

Террористы захватили ликёро-водочный завод. Они уже третий день не могут сформулировать свои требования.