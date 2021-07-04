Шквал позитива и добра: новые юморные анекдоты на вечер

Семейная ссора. Жена в слезах кричит мужу:
- Не хочу с тобой больше жить!
- Ну так проваливай к своей матери! - отвечает муж.
- Но она же умерла!
- Вот именно...
- Память у тебя хорошая?
- Хорошая! Наизусть Толстого "Война и мир" знаю!
- А ну, расскажи!
- Война и, это самое, мир!
- Почему у вас посуда разбита?
- Ругались...
- А почему диван разломан?
- Так это... мирились...
Судья обращается к залу присутствующих:
- Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью", тот отправится на улицу.
Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!".
Судья:
- Обвиняемый, к вам это не относится.
Террористы захватили ликёро-водочный завод. Они уже третий день не могут сформулировать свои требования.