Свежие утренние анекдоты для отличного настроения

- Мне в подъезде хотели дать по морде.
- Откуда ты знаешь?
- Не хотели бы - не дали!
- Вадик, у тебя бывает такой день, когда ты не включаешь компьютер?
- Конечно, ведь я его не выключаю.
Перед смертью Кац обращается к жене:
- Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу?
- Конечно, Изя.
- Я хочу, чтобы через шесть месяцев после моей смерти ты вышла замуж за Зильбермана...
- Но я полагала, что ты его ненавидишь?
- Еще как!
Сидят в пивнухе три мужика.
- Коль, а ты чего такой грустный-то?
- Да вот, вчера с женой целый вечер из-за барахла лаялся...
- Однако... Ну и за кем же осталось последнее слово?
- Ха! За мной, естественно!
- И чего же ты сказал?
- Черт с тобой - покупай.
Сторож поймал мальчишку, который воровал яблоки.
- Негодник, я тебя научу, как воровать!
- Научите дяденька, а то меня уже третий раз ловят...