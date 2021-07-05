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Понедельник, 05.07.2021
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Свежие утренние анекдоты для отличного настроения

Свежие утренние анекдоты для отличного настроения
06:00 Сегодня Телеграф

- Мне в подъезде хотели дать по морде.

- Откуда ты знаешь?

- Не хотели бы - не дали!

- Вадик, у тебя бывает такой день, когда ты не включаешь компьютер?

- Конечно, ведь я его не выключаю.

Перед смертью Кац обращается к жене:

- Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу?

- Конечно, Изя.

- Я хочу, чтобы через шесть месяцев после моей смерти ты вышла замуж за Зильбермана...

- Но я полагала, что ты его ненавидишь?

- Еще как!

Сидят в пивнухе три мужика.

- Коль, а ты чего такой грустный-то?

- Да вот, вчера с женой целый вечер из-за барахла лаялся...

- Однако... Ну и за кем же осталось последнее слово?

- Ха! За мной, естественно!

- И чего же ты сказал?

- Черт с тобой - покупай.

Шквал позитива и добра: новые юморные анекдоты на вечер

Сторож поймал мальчишку, который воровал яблоки.

- Негодник, я тебя научу, как воровать!

- Научите дяденька, а то меня уже третий раз ловят...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 174

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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