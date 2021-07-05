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Понедельник, 05.07.2021
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Улыбнись на все 32: смешная порция анекдотов на день

Улыбнись на все 32: смешная порция анекдотов на день
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф

- Вы родились в законном браке?

- Наполовину.

- Это как?

- Мой отец был женат, а мать - не замужем.

Если вам говорят что быть тупым в 21 веке моветон, не парьтесь! Я гуглил это херня какая-то на французском.

- У нас дочка танцует и поет. Думаем, кем будет - певицей или танцовщицей?

- Скорее, танцовщицей.

- Вы видели, как она танцует?

- Нет, слышала как она поет...

Любая баба может подкинуть подлянку в самый неподходящий момент, даже резиновая - она может сдуться.

Свежие утренние анекдоты для отличного настроения

Обход в больнице. Главврач:

- Каково состояние больного?

- Примерно 50 миллионов.

- Вижу предстоит долгое лечение.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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