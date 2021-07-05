Прекрасного вам вечера: уморительные шутки для хорошего настроения

Бульдог гуляет во дворе, видит сидящего на балконе пуделя и говорит ему:
- Выходи, вместе погуляем.
- Не могу, меня заперли.
- А ты прыгни с балкона.
- Ага, чтобы у меня была такая же морда, как у тебя?!
Охотники выпили и затеяли разговор о своих женах.
Первый:
- Моя как серна - стройная, нежная, с огромными глазами!
Второй:
- А моя хитрая, лукавая, но быстрая и проворная, ну как лиса.
Третий:
- Не знаю как у вас, а моя внешне на человека похожа...
Как-то ходил с бабушкой в музей. Там выставлялся скелет какого-то древнего человека. Бабушка, увидев его, выдала: "Куда родственники смотрят, даже не похоронили".
- Моя жена права получила, на машине ездит, как молния!
- Че, так быстро?
- Не, в деревья врезается часто!
В институте профессор спрашивает у студента:
- Почему вы опоздали на занятия?
- Я ночью лег около двух.
- Раз не справляетесь, в следующий раз ложитесь около одной.