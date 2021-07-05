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Понедельник, 05.07.2021
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Прекрасного вам вечера: уморительные шутки для хорошего настроения

Прекрасного вам вечера: уморительные шутки для хорошего настроения
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф

Бульдог гуляет во дворе, видит сидящего на балконе пуделя и говорит ему:

- Выходи, вместе погуляем.

- Не могу, меня заперли.

- А ты прыгни с балкона.

- Ага, чтобы у меня была такая же морда, как у тебя?!

Охотники выпили и затеяли разговор о своих женах.

Первый:

- Моя как серна - стройная, нежная, с огромными глазами!

Второй:

- А моя хитрая, лукавая, но быстрая и проворная, ну как лиса.

Третий:

- Не знаю как у вас, а моя внешне на человека похожа...

Как-то ходил с бабушкой в музей. Там выставлялся скелет какого-то древнего человека. Бабушка, увидев его, выдала: "Куда родственники смотрят, даже не похоронили".

- Моя жена права получила, на машине ездит, как молния!

- Че, так быстро?

- Не, в деревья врезается часто!

Улыбнись на все 32: смешная порция анекдотов на день

В институте профессор спрашивает у студента:

- Почему вы опоздали на занятия?

- Я ночью лег около двух.

- Раз не справляетесь, в следующий раз ложитесь около одной.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 111

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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