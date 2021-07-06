Проснулся и тут же улыбнулся: подборка позитивных анекдотов на утро

Я: — Ну и сколько мне теперь не есть?

Стоматолог: — Хотя бы во время приема.

Факт: никто ни разу не видел ни одного смеющегося над ценами человека в магазинах "Смешные цены".

Встретились как-то в кармане маска, наушники и связка ключей и как давай изображать одно целое.

Белочка, живущая у нарколога, излечила от пьянства уже не один десяток пациентов.

– Знаешь, почему я один?- спросил он. – Со временем привыкаешь и стирать, и готовить… – А знаешь, почему я одна?- ответила она. – Со временем отвыкаешь и стирать, и готовить…