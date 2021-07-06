Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов

На всякий случай, если вдруг перенесусь в прошлое, держу в голове схему бензинового двигателя, формулы бензина, резины, пенициллина и легированной стали.

Только исключительно благодаря истинной вере пьяный поп Никодим на своём джипе помог трём старушкам попасть прямиком на небеса.

Как установлено, индийский штамм вызывает желание петь и танцевать у производителей вакцины.

В детстве у меня был плюшевый медведь, который, если на него нажать, говорил: "Я тебя люблю". Но, только если нажать.

Друзья, которые выставляют фото с грибами. Вы на следующий день тоже хоть что-то выставляйте.