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Вторник, 06.07.2021
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Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов

Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф

На всякий случай, если вдруг перенесусь в прошлое, держу в голове схему бензинового двигателя, формулы бензина, резины, пенициллина и легированной стали.

Только исключительно благодаря истинной вере пьяный поп Никодим на своём джипе помог трём старушкам попасть прямиком на небеса.

Как установлено, индийский штамм вызывает желание петь и танцевать у производителей вакцины.

В детстве у меня был плюшевый медведь, который, если на него нажать, говорил: "Я тебя люблю". Но, только если нажать.

Проснулся и тут же улыбнулся: подборка позитивных анекдотов на утро

Друзья, которые выставляют фото с грибами. Вы на следующий день тоже хоть что-то выставляйте.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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