Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов на вечер

Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.

Казалось бы зачем убийце нанимать убийцу что бы убить убийцу убийцы который убил убийцу убийцы, но Донцову было не остановить...

Меняю лампочку. Новая проверенная лампочка не горит, дело в патроне. Рассматриваю — прижался контакт на дне. Думаю — сейчас отожму его пальцем. Ну я же опытный — выключил выключатель, проверил фазы нет. Спокойно двигаю контакт. В этот момент со словами "тебе же темно" жена щелкает выключателем. Ну, спасибо.

Два состарившихся футболиста договорились: кто первый умрет, сообщить другому, есть ли на небесах футбол. И вот один из них отправился на тот свет. Через три дня вышел на связь с другом. — Дружище, у меня для тебя две новости: одна хорошая, другая плохая. — Говори сначала хорошую. — В футбол здесь играют. — А какая же плохая? — Игра в ближайшую пятницу, ты в основном составе.

Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как сосед с ним футбол обсуждает.