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Среда, 07.07.2021
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Все начинается с улыбки: свежая порция утренних анекдотов

Все начинается с улыбки: свежая порция утренних анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов? 

— Нет, малыш меня по ночам не беспокоит. Как только он начинает плакать, я сразу пою колыбельную. — Я раньше тоже так делала. Но соседи сказали; "Маша, пусть лучше он кричит".

Из детективных сериалов понял:

1. Если кто-то ходит в капюшоне, его нужно сразу арестовывать.

2. Те, на кого подумали сразу, не виноваты.

3. в старых фильмах врут, расследование без мобильников и камер наблюдения невозможно.

- Жорик, иди к доске.

- Почему всегда я?!

- Жорик, а у нас что, есть другой столяр?

Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов на вечер

Мы используем только 10 % нашего мозга, остальные 90% используют окружающие, чтобы манипулировать нами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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