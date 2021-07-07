Все начинается с улыбки: свежая порция утренних анекдотов

Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?

— Нет, малыш меня по ночам не беспокоит. Как только он начинает плакать, я сразу пою колыбельную. — Я раньше тоже так делала. Но соседи сказали; "Маша, пусть лучше он кричит".

Из детективных сериалов понял:

1. Если кто-то ходит в капюшоне, его нужно сразу арестовывать.

2. Те, на кого подумали сразу, не виноваты.

3. в старых фильмах врут, расследование без мобильников и камер наблюдения невозможно.

- Жорик, иди к доске.

- Почему всегда я?!

- Жорик, а у нас что, есть другой столяр?

Мы используем только 10 % нашего мозга, остальные 90% используют окружающие, чтобы манипулировать нами.