Антидот от грусти: уморительная порция веселых анекдотов

– Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки? Выпила уже три, мыть посуду все равно не хочется.

Лайфхак. Если девушка хочет оставить у тебя свою зубную щётку и ты не знаешь, как ей намекнуть, что ты не заинтересован в отношениях, попроси ее подписать щётку чтобы не перепутать с остальными.

Морская болезнь – это когда ты сидишь на работе, за тысячи километров от моря, и тебе очень плохо.

— Вот что ты скажешь, если, например, женщина назовет тебя красивым?

— Скажу "Спасибо, мам".