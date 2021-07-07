Лучик позитива вам в дом: лучшие анекдоты на вечер

Работаю с китайцами. Всегда удивлялся их трудоголизму. Созваниваюсь недавно с китаянкой — в течение дня позвонил ей раз 5 — обсуждаем сделку, у неё прилично шумно. Языковой барьер плюс шум — обсуждать важные вопросы было дискомфортно. Я спросил, почему так шумно. Она ответила, что на свадьбе. Китайские свадьбы — это 500–1000 человек. Попросил перейти в более тихое место. Она сказала, что не может. На вопрос "почему? " ответила, что она невеста.

Главврач: — Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов. Патологоанатом: — Во я попал.

Идете в казино — одевайте самые красивые трусы. Возможно, именно в них одних вы будете возвращаться.

Даже страшно представить, сколько всего полезного могло быть сделано, если бы не интернет.

Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то скорее всего вы не кот. Придется идти и работать.