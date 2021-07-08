С добрым утром: бодрящая подборка смешных анекдотов

Интересно, можно ли незаметно уйти из семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?
Только в армии понимаешь, что зубная щётка реально предназначена для труднодоступных мест.
- Добрый день. Я бы хотел купить сумочку в подарок своей девушке.
- Модель? Цвет?
- Да давайте любую, она все равно придет ее менять.
Встречаются два приятеля.
- Слушай, как тебе удается вот уже столько лет жить так дружно со своей женой?
- Очень просто: по утрам она делает все, что она хочет, а вечером я делаю все, что хочет она...
Теща спрашивает зятя:
- Ты поблагодарил мужчину, который спас меня, когда я тонула?
- Не успел. Он первый попросил прощения.