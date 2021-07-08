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Четверг, 08.07.2021
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С добрым утром: бодрящая подборка смешных анекдотов

С добрым утром: бодрящая подборка смешных анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

Интересно, можно ли незаметно уйти из семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?

Только в армии понимаешь, что зубная щётка реально предназначена для труднодоступных мест.

- Добрый день. Я бы хотел купить сумочку в подарок своей девушке.

- Модель? Цвет?

- Да давайте любую, она все равно придет ее менять.

Встречаются два приятеля.

- Слушай, как тебе удается вот уже столько лет жить так дружно со своей женой?

- Очень просто: по утрам она делает все, что она хочет, а вечером я делаю все, что хочет она...

Лучик позитива вам в дом: лучшие анекдоты на вечер

Теща спрашивает зятя:

- Ты поблагодарил мужчину, который спас меня, когда я тонула?

- Не успел. Он первый попросил прощения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 169

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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