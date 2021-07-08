Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Готовь сани летом: что нужно делать уже сейчас, чтобы сэкономить на отоплении зимой
Готовь сани летом: что нужно делать уже сейчас, чтобы сэкономить на отоплении зимой
"Слуга народа" хочет идти по пути Компартии Китая? О чем говорит резонансное заявление Арахамии
"Слуга народа" хочет идти по пути Компартии Китая? О чем говорит резонансное заявление Арахамии
Украина наконец перешла на новый уровень вакцинации: привито уже миллион человек
Украина наконец перешла на новый уровень вакцинации: привито уже миллион человек
Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой

Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами

Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф

Перед судом стоит бродяга с бородой. — Если вы совершили все, в чем вас обвиняют, — говорит судья, — то совесть у вас должна быть такой же черной, как ваша борода. — Если судить о совести по бороде, — возразил бродяга, — то у вас ее нет совсем.

В первый же рабочий день секретарша узнала, что ее директор — очень тяжелый человек...

Профессор медицины: "Кому нужен автомат и достаточно 3 баллов, давайте зачетки". Сдает, примерно, половина аудитории. Он забирает эту кучу и выкидывает все зачетки за окно со словами: "Такие доктора нахрен не нужны стране! Записываем тему "Рак головного мозга".

Придорожное кафе. Заходит водила-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливается три байкера, забирают заказ дальнобойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит. Официантка подходит к байкарам, и один из них говорит ей: — Козёл! Даже за себя постоять не умеет! Официантка: — Да он ещё и водит хреново! Только что выезжал со стоянки — раздавил три мотоцикла...

С добрым утром: бодрящая подборка смешных анекдотов

- Что с тобой? Почему такой грустный?

- Я стал отцом...

- Так надо радоваться!

- Радоваться будет моя жена, когда узнает...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 76

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
02 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
03 Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
04 Дипломатический конфликт Эстонии и РФ набирает обороты: Таллин нанес ответный "удар"
05 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держи прививку&quot;: бездомный &quot;вакцинировал&quot; москвича за отказ дать денег
"Держи прививку": бездомный "вакцинировал" москвича за отказ дать денег
Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
Для всех целей и потребностей: в Украине готовят сразу несколько видов COVID-сертификатов
Для всех целей и потребностей: в Украине готовят сразу несколько видов COVID-сертификатов
Искусственный интеллект научили троллить отлынивающих от работы политиков (видео)
Искусственный интеллект научили троллить отлынивающих от работы политиков (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь