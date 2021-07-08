Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами

Перед судом стоит бродяга с бородой. — Если вы совершили все, в чем вас обвиняют, — говорит судья, — то совесть у вас должна быть такой же черной, как ваша борода. — Если судить о совести по бороде, — возразил бродяга, — то у вас ее нет совсем.

В первый же рабочий день секретарша узнала, что ее директор — очень тяжелый человек...

Профессор медицины: "Кому нужен автомат и достаточно 3 баллов, давайте зачетки". Сдает, примерно, половина аудитории. Он забирает эту кучу и выкидывает все зачетки за окно со словами: "Такие доктора нахрен не нужны стране! Записываем тему "Рак головного мозга".

Придорожное кафе. Заходит водила-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливается три байкера, забирают заказ дальнобойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит. Официантка подходит к байкарам, и один из них говорит ей: — Козёл! Даже за себя постоять не умеет! Официантка: — Да он ещё и водит хреново! Только что выезжал со стоянки — раздавил три мотоцикла...

- Что с тобой? Почему такой грустный?

- Я стал отцом...

- Так надо радоваться!

- Радоваться будет моя жена, когда узнает...