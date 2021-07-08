Самое время улыбнуться: вечерние анекдоты для хорошего настроения

Разговаривают две соседки. Одна другой говорит:

- Не понимаю, почему все говорят, что мужики с зоны возвращаются грубыми и озлобленными? Вот вчера мой брат вернулся, так такой милый, добрый, покладистый. Даже глаза подкрашивает.

- Знаешь, я заметил, что твоя жена постоянно любуется твоими глазами.

- Да нет, это она следит, не пялюсь ли я на других баб.

Сова:

- Почему мы позволили жаворонкам установить их правила в этом чертовом мире?

Другая сова:

- Они сделали это, пока мы спали.

У моей знакомой 4-летняя дочка провела у бабушки уикенд.

Мама спрашивает дочку о том, как та себя вела.

И дочка поведала:

- По-моему, неплохо, ну поистерила немного, но бабушка не плакала!

Девушка на свидании:

- А ты с кем-нибудь целовался до меня?

- Да нет, что ты! Только один раз, и то при людях.

- А люди-то что там делали?

- Орали: "Горько"!