Позитивная нотка: прикольные утренние анекдоты

Жена - мужу:

- Почему ты назвал нашу новую собачку моим именем?

- Показал ее знакомому кинологу, он сказал, что это бесполезная, тупая псина.

- Я вчера с парашютом прыгал. Так стремно!

- Правильно говорить "не стремно" - а "экстремально".

- Это когда парашют раскрылся - экстремально, а до этого-о-о знаешь как стремно!

Дед Мороз говорит девочке:

- Подставляй руки, я тебе леденцов насыплю!

- А можно лучше маме?

- Ты что леденцы не любишь?

- Да люблю, просто у мамы ладони больше!

В поликлинику заходит мужик и говорит:

- Доброе утро! Я принес вам кал и мочу.

- На анализы?

- Нет, блин, не дегустацию!

- У меня денег достаточно, чтобы безбедно прожить до конца жизни! Если я умру до следующего вторника...