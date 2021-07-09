Позитивная нотка: прикольные утренние анекдоты

Жена - мужу:
- Почему ты назвал нашу новую собачку моим именем?
- Показал ее знакомому кинологу, он сказал, что это бесполезная, тупая псина.
- Я вчера с парашютом прыгал. Так стремно!
- Правильно говорить "не стремно" - а "экстремально".
- Это когда парашют раскрылся - экстремально, а до этого-о-о знаешь как стремно!
Дед Мороз говорит девочке:
- Подставляй руки, я тебе леденцов насыплю!
- А можно лучше маме?
- Ты что леденцы не любишь?
- Да люблю, просто у мамы ладони больше!
В поликлинику заходит мужик и говорит:
- Доброе утро! Я принес вам кал и мочу.
- На анализы?
- Нет, блин, не дегустацию!
- У меня денег достаточно, чтобы безбедно прожить до конца жизни! Если я умру до следующего вторника...