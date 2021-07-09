Озарите мир улыбкой в этот день: новая порция смешных анекдотов

- У этого Петрова башка на часы похожа.
- Это как?
- Периодически кукуха вылетает.
Из разговора коллег по работе.
- Что тебя поднимает в такую рань? Жена?
- Нет.
- Будильник?
- Нет?
- Тогда что?
- Формулировка.
- Какая еще формулировка?
- На работе высплюсь.
- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.
- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!
- Гугл - это мужчина или женщина?
- Женщина.
- Почему?
- Никогда не дает тебе закончить фразу...
Доктор долго осматривал пациента и никак не мог определить, чем он болен. Наконец он глубокомысленно произнес:
- Идите домой, примите горячую ванную, а потом погуляйте часок-другой без пальто.
- И вы полагаете, это поможет?
- Нет, но вы почти наверняка получите воспаление легких, а его мы легко распознаем и успешно лечим.