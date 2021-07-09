Озарите мир улыбкой в этот день: новая порция смешных анекдотов

- У этого Петрова башка на часы похожа.

- Это как?

- Периодически кукуха вылетает.

Из разговора коллег по работе.

- Что тебя поднимает в такую рань? Жена?

- Нет.

- Будильник?

- Нет?

- Тогда что?

- Формулировка.

- Какая еще формулировка?

- На работе высплюсь.

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!

- Гугл - это мужчина или женщина?

- Женщина.

- Почему?

- Никогда не дает тебе закончить фразу...

Доктор долго осматривал пациента и никак не мог определить, чем он болен. Наконец он глубокомысленно произнес:

- Идите домой, примите горячую ванную, а потом погуляйте часок-другой без пальто.

- И вы полагаете, это поможет?

- Нет, но вы почти наверняка получите воспаление легких, а его мы легко распознаем и успешно лечим.