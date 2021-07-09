Ты - не ты, когда грустишь: новые шуточки на вечер

- Каковы требования террориста?
- Он просит выкуп. У него дома отключили горячую воду.
- Выкупайте.
- Когда худеешь, то главное - это крепкий ночной сон.
- Почему?
- Да взять хотя бы мою жену. Вчера ночью проснулась - сожрала все печенье.
- Я буду кричать на весь подъезд, что люблю тебя!
- А почему не на весь дом?
- Ну, ты себя-то не переоценивай!
В отделе кадров:
- Сколько вы проработали на предыдущем месте?
- Десять лет.
- Похвально! А почему ушли?
- Срок вышел.
- Вася, ты что будешь? Чай, кофе?
- А есть что-нибудь покрепче?
- Могу дать орех.