Ты - не ты, когда грустишь: новые шуточки на вечер

- Каковы требования террориста?

- Он просит выкуп. У него дома отключили горячую воду.

- Выкупайте.

- Когда худеешь, то главное - это крепкий ночной сон.

- Почему?

- Да взять хотя бы мою жену. Вчера ночью проснулась - сожрала все печенье.

- Я буду кричать на весь подъезд, что люблю тебя!

- А почему не на весь дом?

- Ну, ты себя-то не переоценивай!

В отделе кадров:

- Сколько вы проработали на предыдущем месте?

- Десять лет.

- Похвально! А почему ушли?

- Срок вышел.

- Вася, ты что будешь? Чай, кофе?

- А есть что-нибудь покрепче?

- Могу дать орех.