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Пятница, 09.07.2021
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Ты - не ты, когда грустишь: новые шуточки на вечер

Ты - не ты, когда грустишь: новые шуточки на вечер
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф

- Каковы требования террориста?

- Он просит выкуп. У него дома отключили горячую воду.

- Выкупайте.

- Когда худеешь, то главное - это крепкий ночной сон.

- Почему?

- Да взять хотя бы мою жену. Вчера ночью проснулась - сожрала все печенье.

- Я буду кричать на весь подъезд, что люблю тебя!

- А почему не на весь дом?

- Ну, ты себя-то не переоценивай!

В отделе кадров:

- Сколько вы проработали на предыдущем месте?

- Десять лет.

- Похвально! А почему ушли?

- Срок вышел.

Озарите мир улыбкой в этот день: новая порция смешных анекдотов

- Вася, ты что будешь? Чай, кофе?

- А есть что-нибудь покрепче?

- Могу дать орех.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 294

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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