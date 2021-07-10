Проснись и пой, а лучше смейся: новые анекдоты на утро

- Какое Ваше предсмертное желание?

- Я хочу, чтобы ко мне пришел мой лечащий врач и убедился в том, что он был не совсем прав, когда говорил, что "от этого еще никто не умирал".

- Почему ты молчишь?

- Боюсь показаться навязчивым...

- А может, ты просто не знаешь ответа на билет?

- Хотите чай?

- Я не пью чай.

- Может, кофе?

- Я не пью кофе.

- Джин с тоником?

- Я не пью тоник.

- Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж?

- Мам, ну он же рыжий!

Отец с дивана:

- Да ерунда это - год жизни с тобой, и он будет седым!

Военкомат. Призыв. Призывник заявляет:

- Я в армию идти не могу!

Комиссар:

- Почему?

- По убеждениям!

- По каким-таким еще убеждениям?

- А я убежден, что мне там не понравится!