Проснись и пой, а лучше смейся: новые анекдоты на утро

- Какое Ваше предсмертное желание?
- Я хочу, чтобы ко мне пришел мой лечащий врач и убедился в том, что он был не совсем прав, когда говорил, что "от этого еще никто не умирал".
- Почему ты молчишь?
- Боюсь показаться навязчивым...
- А может, ты просто не знаешь ответа на билет?
- Хотите чай?
- Я не пью чай.
- Может, кофе?
- Я не пью кофе.
- Джин с тоником?
- Я не пью тоник.
- Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж?
- Мам, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
- Да ерунда это - год жизни с тобой, и он будет седым!
Военкомат. Призыв. Призывник заявляет:
- Я в армию идти не могу!
Комиссар:
- Почему?
- По убеждениям!
- По каким-таким еще убеждениям?
- А я убежден, что мне там не понравится!