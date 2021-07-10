Хороший день, чтобы расслабиться: уморительные анекдоты

- Правда ли, что некоторые писатели становятся хорошими критиками?
- Да, из плохих вин порой получается хороший уксус.
- Морально устал - аморально отдохни.
- А вы точно психолог? Хотя без разницы. Мне нравится ваш подход.
- А что имел в виду следователь, когда сказал мне, что в тюрьме таких не любят?
- Он сказал, что в тюрьме таких любят!
Кот - самый лучший друг. Он никогда не скажет:
- Почему ты жрешь по ночам?
А скажет:
- Давай жрать вместе!
- Есть же люди, которых ничего не тревожит и у которых нет проблем?
- Есть, конечно.
- И как их узнать?
- Просто. У них на большом пальце ноги бирка с фамилией...