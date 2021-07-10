Юморок на вечерок: свежая порция смешных шуток

Ваша тень - это убедительное доказательство того, что свет преодолел 150 миллионов километров и не достиг до поверхности Земли всего каких-то полутора метров исключительно из-за вас.

Интервью с миллиардером:

- Какое самое большое счастье принесли вам деньги?

- Пожалуй, то, что моя жена перестала готовить.

- Алло, это гандбольная Федерация?

- Судя по тому, что сюда постоянно звонят разные гандболы, да.

- Я тебе нравлюсь?

- Конечно, я ведь весь вечер только с тобой танцевал!

- Ну, какое же это доказательство?!

- А ты когда-нибудь видела себя танцующей?

- Ольга! Готова ли ты взять в мужья Михаила, любить, беречь, заботиться о нем, и жить с ним в нужде и бедности, в горе и болезнях, в пьянстве и загулах, в съемных квартирах и вечных кредитах, пока смерть не разлучит вас?

- Ну, мам!