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Суббота, 10.07.2021
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Юморок на вечерок: свежая порция смешных шуток

Юморок на вечерок: свежая порция смешных шуток
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф

Ваша тень - это убедительное доказательство того, что свет преодолел 150 миллионов километров и не достиг до поверхности Земли всего каких-то полутора метров исключительно из-за вас.

Интервью с миллиардером:

- Какое самое большое счастье принесли вам деньги?

- Пожалуй, то, что моя жена перестала готовить.

- Алло, это гандбольная Федерация?

- Судя по тому, что сюда постоянно звонят разные гандболы, да.

- Я тебе нравлюсь?

- Конечно, я ведь весь вечер только с тобой танцевал!

- Ну, какое же это доказательство?!

- А ты когда-нибудь видела себя танцующей?

Хороший день, чтобы расслабиться: уморительные анекдоты

- Ольга! Готова ли ты взять в мужья Михаила, любить, беречь, заботиться о нем, и жить с ним в нужде и бедности, в горе и болезнях, в пьянстве и загулах, в съемных квартирах и вечных кредитах, пока смерть не разлучит вас?

- Ну, мам!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 287

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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