Юморок на вечерок: свежая порция смешных шуток

Ваша тень - это убедительное доказательство того, что свет преодолел 150 миллионов километров и не достиг до поверхности Земли всего каких-то полутора метров исключительно из-за вас.
Интервью с миллиардером:
- Какое самое большое счастье принесли вам деньги?
- Пожалуй, то, что моя жена перестала готовить.
- Алло, это гандбольная Федерация?
- Судя по тому, что сюда постоянно звонят разные гандболы, да.
- Я тебе нравлюсь?
- Конечно, я ведь весь вечер только с тобой танцевал!
- Ну, какое же это доказательство?!
- А ты когда-нибудь видела себя танцующей?
- Ольга! Готова ли ты взять в мужья Михаила, любить, беречь, заботиться о нем, и жить с ним в нужде и бедности, в горе и болезнях, в пьянстве и загулах, в съемных квартирах и вечных кредитах, пока смерть не разлучит вас?
- Ну, мам!