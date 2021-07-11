Веселое воскресенье: прикольные утренние анекдоты

- Слушай, у тебя теща по какой части работает?
- По медицинской.
- Рентгенологом?
- Нет, пиявкой!
Два мужика возвращаются с охоты без добычи:
- Степаныч, у меня дома теща опять ныть будет, давай зайдем в бар, раздавим бутылку водки!
- Вася, на медведя нужно ходить трезвым.
- Долгое время я дома не знал чем заняться, а сейчас нет свободного времени.
- Ты увлекся музыкой или поэзией?
- Нет, трубу в сортире прорвало!
- Сынок, подойди к окну. Видишь? Когда-то это станет твоим.
- Трубопрокатный завод?
- Нет, занавески, мне они от бабушки достались.
Встречаются 2 соседа:
- Слушай, твоя собака сегодня целую ночь под окном выла, это безобразие!
- А, не переживай, она днем выспалась...