Веселое воскресенье: прикольные утренние анекдоты

- Слушай, у тебя теща по какой части работает?

- По медицинской.

- Рентгенологом?

- Нет, пиявкой!

Два мужика возвращаются с охоты без добычи:

- Степаныч, у меня дома теща опять ныть будет, давай зайдем в бар, раздавим бутылку водки!

- Вася, на медведя нужно ходить трезвым.

- Долгое время я дома не знал чем заняться, а сейчас нет свободного времени.

- Ты увлекся музыкой или поэзией?

- Нет, трубу в сортире прорвало!

- Сынок, подойди к окну. Видишь? Когда-то это станет твоим.

- Трубопрокатный завод?

- Нет, занавески, мне они от бабушки достались.

Встречаются 2 соседа:

- Слушай, твоя собака сегодня целую ночь под окном выла, это безобразие!

- А, не переживай, она днем выспалась...