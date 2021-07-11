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Воскресенье, 11.07.2021
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Веселое воскресенье: прикольные утренние анекдоты

Веселое воскресенье: прикольные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

- Слушай, у тебя теща по какой части работает?

- По медицинской.

- Рентгенологом?

- Нет, пиявкой!

Два мужика возвращаются с охоты без добычи:

- Степаныч, у меня дома теща опять ныть будет, давай зайдем в бар, раздавим бутылку водки!

- Вася, на медведя нужно ходить трезвым.

- Долгое время я дома не знал чем заняться, а сейчас нет свободного времени.

- Ты увлекся музыкой или поэзией?

- Нет, трубу в сортире прорвало!

- Сынок, подойди к окну. Видишь? Когда-то это станет твоим.

- Трубопрокатный завод?

- Нет, занавески, мне они от бабушки достались.

Юморок на вечерок: свежая порция смешных шуток

Встречаются 2 соседа:

- Слушай, твоя собака сегодня целую ночь под окном выла, это безобразие!

- А, не переживай, она днем выспалась...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 222

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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