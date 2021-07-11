Пусть будет радостно всегда: новая подборка уморительных шуток

Мужик садится в такси. Удобно располагается на заднем сидении. Машина набирает скорость, мужик трогает водителя за плечо. Водитель подпрыгивает в кресле и врезается в дерево. Мужик матерится, ощупывает шишки, водитель извиняется:
- Прости, брат! Я лишь третий день на такси работаю, а до этого двадцать лет катафалк водил!
- Девушку нашел себе?
- Ага, осталось только надуть...
- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!
- Еще водочки?
В Одессе, на Привозе:
- Тетенька, а с чем у вас пирожки?
- С лишним весом, деточка!
В музыкальной школе мама ученицы спрашивает учителя:
- Как успехи моей дочки?
- У нее пальцы - настоящие молнии!
- Так быстро играют?
- Нет, никогда не попадают в одно и то же место дважды.