Пусть будет радостно всегда: новая подборка уморительных шуток

Мужик садится в такси. Удобно располагается на заднем сидении. Машина набирает скорость, мужик трогает водителя за плечо. Водитель подпрыгивает в кресле и врезается в дерево. Мужик матерится, ощупывает шишки, водитель извиняется:

- Прости, брат! Я лишь третий день на такси работаю, а до этого двадцать лет катафалк водил!

- Девушку нашел себе?

- Ага, осталось только надуть...

- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!

- Еще водочки?

В Одессе, на Привозе:

- Тетенька, а с чем у вас пирожки?

- С лишним весом, деточка!

В музыкальной школе мама ученицы спрашивает учителя:

- Как успехи моей дочки?

- У нее пальцы - настоящие молнии!

- Так быстро играют?

- Нет, никогда не попадают в одно и то же место дважды.