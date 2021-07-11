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Воскресенье, 11.07.2021
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Пусть будет радостно всегда: новая подборка уморительных шуток

Пусть будет радостно всегда: новая подборка уморительных шуток
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф

Мужик садится в такси. Удобно располагается на заднем сидении. Машина набирает скорость, мужик трогает водителя за плечо. Водитель подпрыгивает в кресле и врезается в дерево. Мужик матерится, ощупывает шишки, водитель извиняется:

- Прости, брат! Я лишь третий день на такси работаю, а до этого двадцать лет катафалк водил!

- Девушку нашел себе?

- Ага, осталось только надуть...

- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!

- Еще водочки?

В Одессе, на Привозе:

- Тетенька, а с чем у вас пирожки?

- С лишним весом, деточка!

Веселое воскресенье: прикольные утренние анекдоты

В музыкальной школе мама ученицы спрашивает учителя:

- Как успехи моей дочки?

- У нее пальцы - настоящие молнии!

- Так быстро играют?

- Нет, никогда не попадают в одно и то же место дважды.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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