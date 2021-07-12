– Как стать владельцем малого бизнеса?
– Купить большой и ничего не делать.
Олег купил Оксане стринги, но ради шутки сам надел. А через месяц в этих стрингах он целовал уже Петра.
— Где служишь?
— Я работаю в ФСБ.
— Расскажи что-нибудь интересное!
— О тебе или о себе?
— Tы кaк co cвoeй жeнoй пoзнaкoмилcя?
— Дa cлучaйнo в кaфe вcтрeтилиcь c нeй глaзaми. Oнa улыбнулacь и cкaзaлa: "Teпeрь ты будeшь мoим пaрнeм".
— A ты чeгo?
— A я курил мнoгo. Чeрeз двa квaртaлa выдoxcя, oнa и дoгнaлa.
В нашем селе никто не говорит по-английски, поэтому никого не удивляло, что на могиле деда Степана висел венок с надписью Merry Christmas.