– Как стать владельцем малого бизнеса?

– Купить большой и ничего не делать.

Олег купил Оксане стринги, но ради шутки сам надел. А через месяц в этих стрингах он целовал уже Петра.

— Где служишь?

— Я работаю в ФСБ.

— Расскажи что-нибудь интересное!

— О тебе или о себе?

— Tы кaк co cвoeй жeнoй пoзнaкoмилcя?

— Дa cлучaйнo в кaфe вcтрeтилиcь c нeй глaзaми. Oнa улыбнулacь и cкaзaлa: "Teпeрь ты будeшь мoим пaрнeм".

— A ты чeгo?

— A я курил мнoгo. Чeрeз двa квaртaлa выдoxcя, oнa и дoгнaлa.

В нашем селе никто не говорит по-английски, поэтому никого не удивляло, что на могиле деда Степана висел венок с надписью Merry Christmas.