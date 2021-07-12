Пускай улыбка не сходит с лица: новые вечерние анекдоты

Вы не уверены в себе? Вы никогда не вызывали у крутых мужиков страх и желание держаться от вас подальше? Значит вы никогда не были начинающим водителем.
Жена звонит мужу с курорта:
- Как там дела?
- Твоя кошка сдохла.
- Фу! Какой ты нетактичный! Надо было как-то меня подготовить.
- А как?
- Ну, сказал бы, что она сидела на крыше, а потом упала и разбилась. Понял?
- Да.
- Ну, а как там моя мама?
- Сидит на крыше...
Расшифровали черный ящик самолета, который потерпел крушение.
Последними словами пилота были:
- Витек! Гляди, как я умею!
В банке мужик стоит около кассы и что-то ищет в сумке. Кассир обращается к нему:
- Мужчина, не задерживайте очередь, решайте скорее, что вы хотите: взять деньги или положить?
- Ну конечно, взять! Черт возьми, куда я засунул свой пистолет?
Жена говорит мужу:
- Ужин скоро будет готов. Потом я выкупаю детей, уложу их спать, пришью пуговицы к твоей рубашке, и можно будет пойти в кино!
- Очень хорошо, а когда ты сбегаешь за билетами?