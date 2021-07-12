Пускай улыбка не сходит с лица: новые вечерние анекдоты

Вы не уверены в себе? Вы никогда не вызывали у крутых мужиков страх и желание держаться от вас подальше? Значит вы никогда не были начинающим водителем.

Жена звонит мужу с курорта:

- Как там дела?

- Твоя кошка сдохла.

- Фу! Какой ты нетактичный! Надо было как-то меня подготовить.

- А как?

- Ну, сказал бы, что она сидела на крыше, а потом упала и разбилась. Понял?

- Да.

- Ну, а как там моя мама?

- Сидит на крыше...

Расшифровали черный ящик самолета, который потерпел крушение.

Последними словами пилота были:

- Витек! Гляди, как я умею!

В банке мужик стоит около кассы и что-то ищет в сумке. Кассир обращается к нему:

- Мужчина, не задерживайте очередь, решайте скорее, что вы хотите: взять деньги или положить?

- Ну конечно, взять! Черт возьми, куда я засунул свой пистолет?

Жена говорит мужу:

- Ужин скоро будет готов. Потом я выкупаю детей, уложу их спать, пришью пуговицы к твоей рубашке, и можно будет пойти в кино!

- Очень хорошо, а когда ты сбегаешь за билетами?