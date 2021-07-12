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Пускай улыбка не сходит с лица: новые вечерние анекдоты

Пускай улыбка не сходит с лица: новые вечерние анекдоты
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Вы не уверены в себе? Вы никогда не вызывали у крутых мужиков страх и желание держаться от вас подальше? Значит вы никогда не были начинающим водителем.

Жена звонит мужу с курорта:

- Как там дела?

- Твоя кошка сдохла.

- Фу! Какой ты нетактичный! Надо было как-то меня подготовить.

- А как?

- Ну, сказал бы, что она сидела на крыше, а потом упала и разбилась. Понял?

- Да.

- Ну, а как там моя мама?

- Сидит на крыше...

Расшифровали черный ящик самолета, который потерпел крушение.

Последними словами пилота были:

- Витек! Гляди, как я умею!

В банке мужик стоит около кассы и что-то ищет в сумке. Кассир обращается к нему:

- Мужчина, не задерживайте очередь, решайте скорее, что вы хотите: взять деньги или положить?

- Ну конечно, взять! Черт возьми, куда я засунул свой пистолет?

Сделай паузу и подними себе настроение с юморными анекдотами

Жена говорит мужу:

- Ужин скоро будет готов. Потом я выкупаю детей, уложу их спать, пришью пуговицы к твоей рубашке, и можно будет пойти в кино!

- Очень хорошо, а когда ты сбегаешь за билетами?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 466

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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