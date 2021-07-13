Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ: смешные анекдоты

Может, мы были бы в целом чуть счастливее, если бы в 5м классе не читали, как одинокий глухонемой мужчина топит единственное существо, которое его любит?

А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

– А ты правда переводчик с учительского?

– Правда.

– А переведи, что значит “Ябедничать нехорошо”?

– “Мне насрать, что тебя кто-то обидел, разбирайся со своими проблемами сам, но учти, если ты дашь отпор обидчику, я накажу тебя за драку”.

Минус ремонта своими руками в том, что недостатки видишь, а руки оторвать некому.

Секрет длительных отношений – терпение и алкоголь. В основном, алкоголь. И терпение, если он закончится.