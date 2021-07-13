Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ: смешные анекдоты

Может, мы были бы в целом чуть счастливее, если бы в 5м классе не читали, как одинокий глухонемой мужчина топит единственное существо, которое его любит?
А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
– А ты правда переводчик с учительского?
– Правда.
– А переведи, что значит “Ябедничать нехорошо”?
– “Мне насрать, что тебя кто-то обидел, разбирайся со своими проблемами сам, но учти, если ты дашь отпор обидчику, я накажу тебя за драку”.
Минус ремонта своими руками в том, что недостатки видишь, а руки оторвать некому.
Секрет длительных отношений – терпение и алкоголь. В основном, алкоголь. И терпение, если он закончится.