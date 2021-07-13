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Вторник, 13.07.2021
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Время веселого настроения: новая порция смешных анекдотов

Время веселого настроения: новая порция смешных анекдотов
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф

Начал заряжать пауэрбэнк на работе, чтобы потом дома заряжать телефон от него. Думал вечером поесть сала, но, кажется, мне уже нельзя свинину.

– Милая, может, пойдём потусим с друзьями?

– Нет, я дома побуду. Ненавижу людей. Только не принимай на свой счёт, тебя я даже за человека не считаю.

Времена такие, что название романа "Три товарища" лучше писать с цифрой.

Странно, что людей, потребляющих миллион тонн пальмового масла в год, так волнует из чего состоят вакцины.

Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ: смешные анекдоты

Ну и жарища! Сегодня буду спать полностью голой, с настежь открытым окном. Вот только боюсь, как бы кто ко мне не влез, так как я живу на первом этаже, улица Космонавтов, дом 39, квартира 3, первый подъезд.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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