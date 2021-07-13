Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

В младших классах говорил, что мне нравится девочка и мама давала мне с собой шоколадку для нее. Но шоколадку я отдавал бомжу, а он за это провожал меня в школу и я всем хвастался, что живу с бомжами. Не знаю о чем я тогда думал, но все мне завидовали.

Чтобы избавить сорокалетнего Василия от компьютерной зависимости и вернуть к нормальной жизни, ему прописали пропить железо.

– Я увлекся йогой. Каждый вечер ложусь на бок и медитирую так часа два-три, глядя в одну точку.

– Куда именно?

– В экран телевизора.

У природы нет плохой погоды, есть только ужасный холод и невыносимая жара.

– А мне после работы предстоит еще ремонтом квартиры заняться. Дверь в субботу я уже поставил.

– Да ты просто волшебник! Я тоже хочу дверь в субботу, а еще лучше – дверь в вечер пятницы!