Скачать
Среда, 14.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Вакцины не помогают? В каких странах чаще всего болеют Covid-19
Вакцины не помогают? В каких странах чаще всего болеют Covid-19
"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина
"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина
"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине

Ударная доза веселья с самого утра: прикольные анекдоты

Ударная доза веселья с самого утра: прикольные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Итальянец на улице нашел 10 евро. И, как настоящий христианин, подумал: “Что бы сделал Иисус на моем месте?”. Так, он превратил их в вино. Две бутылки.

Проблема производства мяса из растений состоит в том, что уже существует высокоэффективная технология производства мяса из растений – корова.

Из письма Деду Морозу: – Дорогой Дедушка Мороз! Когда в прошлом году я просил братика, я имел в виду младшего, а не амнистию для старшего…

– У нас вся деревня грибами отравилась.

– Как, сразу все?!

– Нет… Сначала один. А потом на поминках односельчане доели оставшиеся.

Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

– Девушка, как психоаналитик, я настойчиво рекомендую Вам секс с незнакомцем.

– А Вас как зовут?

– Александр.

– Значит с Вами, Александр, мы уже познакомились!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 528

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке
02 "Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
03 "Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
04 Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
05 В РФ парень с девушкой устроили драку в лифте, а затем вернулись отмывать его от крови (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
&quot;Это угроза национальной безопасности&quot;: США жестко предупредили Россию
"Это угроза национальной безопасности": США жестко предупредили Россию
Только для своих: В &quot;Слуге народа&quot; анонсировали закрытое мероприятие с участием Зеленского и Кабмина
Только для своих: В "Слуге народа" анонсировали закрытое мероприятие с участием Зеленского и Кабмина
Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь