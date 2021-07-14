Ударная доза веселья с самого утра: прикольные анекдоты

Итальянец на улице нашел 10 евро. И, как настоящий христианин, подумал: “Что бы сделал Иисус на моем месте?”. Так, он превратил их в вино. Две бутылки.

Проблема производства мяса из растений состоит в том, что уже существует высокоэффективная технология производства мяса из растений – корова.

Из письма Деду Морозу: – Дорогой Дедушка Мороз! Когда в прошлом году я просил братика, я имел в виду младшего, а не амнистию для старшего…

– У нас вся деревня грибами отравилась.

– Как, сразу все?!

– Нет… Сначала один. А потом на поминках односельчане доели оставшиеся.

– Девушка, как психоаналитик, я настойчиво рекомендую Вам секс с незнакомцем.

– А Вас как зовут?

– Александр.

– Значит с Вами, Александр, мы уже познакомились!