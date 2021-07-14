Прочитал прикольчик - получил задорчик: веселые анекдоты

Зять-хирург делает операцию тестю. — Ты уж, родной, постарайся! — просит его тесть. — Если умру, твоя тёща сразу к дочке переедет.

По рассказу знакомой... Сидят 7-летние сестрёнки близняшки за завтраком и одна заявляет сестре: — Я тебя на свою свадьбу не позову! — Почему? — А вдруг жених нас перепутает!

Интервью с боксером. Журналист: — А зачем вам голова? — Для адекватного восприятия действительности. — Что?! — Да шучу я, шучу... Ем я в нее.

— Кстати, чтобы попугай говорил, не стоит к нему подсаживать самочку.

— Да, я в курсе! У меня половина друзей таких, как им самочку в квартиру подсадили, так они ни с кем не общаются.

Экранизацию "Золушки" должен снять Квентин Тарантино. Кому ещё доверить историю парня, который не запомнил лицо девушки и поехал трогать ноги всех женщин в стране.