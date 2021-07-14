В приоритете только позитив: порция новых анекдотов на вечер

- Любимая моя, почему ты вышла за меня замуж?
- Ну, потому что ты знаешь, как меня рассмешить.
- А я думал, потому что у меня хорошо получается заниматься любовью.
- Ахххахаха! Вот видишь, посмотри, как ты умеешь меня смешить.
После 36 суток отдыха Петрович вышел из отпуска… А из запоя не вышел..
Он бросил все к ее ногам, и пока она преодолевала эту баррикаду, быстренько смылся.
Эдик пошёл по стопам своей матери и потратил на какого-то мужика лучшие годы своей жизни...
- Подсудимый, почему вы расчленили свою жену?
- Так она сама всё время меня пилила!
- Ясно, самооборона. Оправдан!