В приоритете только позитив: порция новых анекдотов на вечер

- Любимая моя, почему ты вышла за меня замуж?

- Ну, потому что ты знаешь, как меня рассмешить.

- А я думал, потому что у меня хорошо получается заниматься любовью.

- Ахххахаха! Вот видишь, посмотри, как ты умеешь меня смешить.

После 36 суток отдыха Петрович вышел из отпуска… А из запоя не вышел..

Он бросил все к ее ногам, и пока она преодолевала эту баррикаду, быстренько смылся.

Эдик пошёл по стопам своей матери и потратил на какого-то мужика лучшие годы своей жизни...

- Подсудимый, почему вы расчленили свою жену?

- Так она сама всё время меня пилила!

- Ясно, самооборона. Оправдан!