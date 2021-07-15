С добрым утром: бодрящая подборка новых анекдотов

Вчера на автобусной остановке увидела девочку ИСТИННО ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА. . В одной руке она держала сигарету, в другой чупа-чупс.

Она: Ой, Вань, мы с Машей вчера столько магазинов обошли! Он, хмуро: Вы их не обошли. Вы внутрь заходили.

Собака лежала под столом. Я на минуту отвернулся, а когда повернулся, собака лежала на том же месте в той же позе, хоть мелом обводи, но бутерброда не было. От слова совсем. Я пришел к единственно правильному выводу — мистика.

Генерал инспектирует состояние питания войск. Спрашивает солдата: — Еды хватает? — Так точно, даже остается. — Куда же девается то, что остается? — Доедаем и даже не хватает!

— А я никогда в школе не дергал девочек за косички, потому что один раз в деревне дернул за хвост коня.