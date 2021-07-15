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Четверг, 15.07.2021
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Не теряйте чувство юмора: свеженькие анекдоты на день

Не теряйте чувство юмора: свеженькие анекдоты на день
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

- Какие у вас забористые стихи!

- Что, проникновенные?

- Да нет, каждое второе слово из тех, что на заборах пишут...

Приходит юнга к капитану пиратского корабля:

- Сэр, что означает черная метка?

- Ну, значит скоро убьют.

- Но мне прислали голубую метку...

- Тоже хорошего мало.

Пришел домой под утро, захожу на кухню:

- Мам, а чем у нас таким вкусненьким пахнет?

- Пиз*юлями...

Дочка жалуется:

- Мама, меня кактус уколол!

- Соня, наверное это не он тебя, а ты об него укололась?

- Нет, мама, он первый начал!

С добрым утром: бодрящая подборка новых анекдотов

- Как заводится ваша машина в -30 градусов?

- Не знаю.

- Почему?

- Она у меня в -30 даже не открывается.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 573

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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