Не теряйте чувство юмора: свеженькие анекдоты на день

- Какие у вас забористые стихи!

- Что, проникновенные?

- Да нет, каждое второе слово из тех, что на заборах пишут...

Приходит юнга к капитану пиратского корабля:

- Сэр, что означает черная метка?

- Ну, значит скоро убьют.

- Но мне прислали голубую метку...

- Тоже хорошего мало.

Пришел домой под утро, захожу на кухню:

- Мам, а чем у нас таким вкусненьким пахнет?

- Пиз*юлями...

Дочка жалуется:

- Мама, меня кактус уколол!

- Соня, наверное это не он тебя, а ты об него укололась?

- Нет, мама, он первый начал!

- Как заводится ваша машина в -30 градусов?

- Не знаю.

- Почему?

- Она у меня в -30 даже не открывается.