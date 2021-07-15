Не теряйте чувство юмора: свеженькие анекдоты на день

- Какие у вас забористые стихи!
- Что, проникновенные?
- Да нет, каждое второе слово из тех, что на заборах пишут...
Приходит юнга к капитану пиратского корабля:
- Сэр, что означает черная метка?
- Ну, значит скоро убьют.
- Но мне прислали голубую метку...
- Тоже хорошего мало.
Пришел домой под утро, захожу на кухню:
- Мам, а чем у нас таким вкусненьким пахнет?
- Пиз*юлями...
Дочка жалуется:
- Мама, меня кактус уколол!
- Соня, наверное это не он тебя, а ты об него укололась?
- Нет, мама, он первый начал!
- Как заводится ваша машина в -30 градусов?
- Не знаю.
- Почему?
- Она у меня в -30 даже не открывается.