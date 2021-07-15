Смех гарантирован: новые вечерние анекдоты

Выходя из туалета, обязательно потряхивайте в воздухе растопыренными пальцами. Руки можно и не мыть, но у всех встречных вы создадите себе славу чистоплотного человека. Только перед этим убедитесь, что в туалете была раковина. Иначе эффект будет не тот.

- Купил жене чрезмерно мощный травматический пистолет.

- Почему ты решил, что он чрезмерно мощный?

- Так я неделю в реанимации провел. А любовница вообще - две.

- Ты знаешь, я перестал верить всяким гадалкам, экстрасенсам и прочим.

- Почему?

- Да вот недавно я пришел к одной ясновидящей, постучал к ней в дверь, а из-за двери голос: "Кто там?".

Разговор двух котов:

- Ты почему гулять не приходишь?

- Работаю много, к нам гости приехали, пока все меня перегладят, так устаю, так устаю...

Женитьба - это такое событие, как и посещение ресторана с друзьями.

Ты заказываешь то, что тебе нравится, а когда видишь, что заказали другие, тебе начинает казаться, что лучше бы ты выбрал то же самое, что и они.