Позитивное начало дня: уморительные анекдоты на утро

Тема в женском паблике: "Девочки на каком сроке Вы почувствовали шевеление ребеночка?".
- Когда он отселился и стал жить отдельно.
Алкоголик на приеме у нарколога. Врач:
- Я же вам выписывал лекарства для выхода из запоя!
- Так я и не пил три дня, восстановилось давление, сон, аппетит!
- Прекрасно! И что дальше?
- Как что?! Убедился, что здоровье в порядке и продолжил!
Как вежливо намекнуть девушке, что у нее задралась юбка, если вас, в принципе, все устраивает?
Муж - жене:
- Как насчет прогулки на свежем воздухе, дорогая?
- О, дорогой, я согласна.
- Отлично. Купи мне пива и сигарет, когда будешь возвращаться.
Говорят, что лучшее средство от одиночества - это женитьба.
Ну, не знаю, не знаю... Не может быть, чтобы не существовало более гуманных способов.