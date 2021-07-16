Позитивное начало дня: уморительные анекдоты на утро

Тема в женском паблике: "Девочки на каком сроке Вы почувствовали шевеление ребеночка?".

- Когда он отселился и стал жить отдельно.

Алкоголик на приеме у нарколога. Врач:

- Я же вам выписывал лекарства для выхода из запоя!

- Так я и не пил три дня, восстановилось давление, сон, аппетит!

- Прекрасно! И что дальше?

- Как что?! Убедился, что здоровье в порядке и продолжил!

Как вежливо намекнуть девушке, что у нее задралась юбка, если вас, в принципе, все устраивает?

Муж - жене:

- Как насчет прогулки на свежем воздухе, дорогая?

- О, дорогой, я согласна.

- Отлично. Купи мне пива и сигарет, когда будешь возвращаться.

Говорят, что лучшее средство от одиночества - это женитьба.

Ну, не знаю, не знаю... Не может быть, чтобы не существовало более гуманных способов.